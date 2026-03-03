Трамп пообещал после победы над Ираном самые низкие цены на нефть

Опубликовано: 03.03.2026 20:28 , Обновлено: 04.03.2026

Президент США Дональд Трамп принял у себя в Белом доме канцлера Германии Фридрихом Мерцем. Хотя визит был запланирован задолго до войны, главной темой беседы стала военная операция против Ирана. Президент США подробно описал происходящие и свои планы.

Встреча началась с обмена любезностями. Трамп назвал Мерца «своим другом», который приехал в гости «в эти интересные времена». По словам американского президента, немецкий канцлер «очень популярен» и «отлично справляется со своей работой».

Тем временем Мерц, судя по его первым заявлениям, сразу же обозначил единодушие по ключевому вопросу: он заявил, что стороны согласны с тем, что «ужасный режим в Тегеране должен быть свергнут», передает Bild.

Далее Трамп похвалился успешным действиями американских военных. «У нас всё очень хорошо, у нас отличная армия, и они делают фантастическую работу», — заявил он, комментируя ход операции.

По утверждению главы Вашингтона, Иран лишился ключевых компонентов обороны: иранский флот и военно-воздушные силы уничтожены, как и средства обнаружения с воздуха. «Практически всё уничтожено», — резюмировал Трамп.

Особое внимание Трампа привлекла судьба иранского руководства. Он сообщил, что большинство людей из списка противников, на которых США обратили внимание, уже мертвы. Сейчас, по словам президента, вторая группа также может быть уничтожена — судя по поступающим отчетам. «Так что, думаю, идет третья волна», — добавил он, фактически подтвердив продолжение операций по устранению высокопоставленных фигур в руководстве Ирана.

В то же время Трамп попросил простых иранцев, не поддерживающих власть, не выходить на улицы. «Пока не протестуйте. Это опасно, много бомб падает», — сказал американский президент.

Коснувшись причин начала конфликта, Трамп подчеркнул, что Израиль не подталкивал США к этому шагу. Решение, по его словам, созрело после анализа переговорного процесса.

«У нас были переговоры с этими сумасшедшими, и я предчувствовал, что они первыми нападут, — прокомментировал он. — А у нас есть отличные переговорщики… И, судя по тому, как шли переговоры, я думаю, они собирались напасть первыми. А я не хотел, чтобы это произошло».

Самая дешёвая нефть в истории

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, для которого этот визит в Вашингтон стал уже третьим, затронул и экономические последствия конфликта. Он признал, что война с Ираном влияет на экономику, а именно на цены на нефть и газ. Мерц выразил надежду, что военные действия завершатся как можно скорее, чтобы стабилизировать рынки.

Трамп, в свою очередь, пообещал значительное улучшение ситуации после завершения операции. «Когда мы покончим с Ираном, цены на нефть упадут до уровня, которого никогда прежде не было», — заявил он, не исключив, что это произойдет уже в обозримом будущем.