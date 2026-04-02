Трамп пообещал отбросить Иран в «каменный век»

Опубликовано: 02.04.2026 08:33 , Обновлено: 02.04.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что его армия в течение двух-трех недель нанесет самые мощные удары по Ирану и «отбросит страну в каменный век». С такими словам он обратился к нации США.

По словам Трампа, американские военные разом поразят все электростанции Ирана, если Вашингтон и Тегеран не договорятся.

“Если сделка не состоится, мы ударим по всем их электростанциям очень мощно и, возможно, одновременно”, — сказал президент США.

По словам Трампа, Штаты специально не наносили удары по иранской нефтяной инфраструктуре, чтобы у Тегерана был шанс на восстановление после окончания войны.

Что касается Ормузского залива, Трамп сказал, что Соединенные Штаты почти не импортируют через него нефть и не будут делать этого в будущем: “Нам это не нужно. Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны сами позаботиться об обеспечении прохода через этот маршрут”.

Президент США также отметил, что не ставил своей целью смену власти в Иране, однако «она произошла».

Ранее газета Politico со ссылкой на источники написала, что в обращении к нации Трамп может объявить о постепенном сворачивании операции в Иране.

«Президент Трамп использует свое обращение из Овального офиса в ночь на четверг, чтобы объявить, что он будет поэтапно сворачивать свою продлившуюся месяц войну в Иране», — утверждало издание. Согласно шести собеседникам Politico, Трамп также должен был заявить, что США достигли всех своих военных целей в Иране. Но это не произошло.