Трамп пообещал каждому американцу дать по $2000. За что?

Опубликовано: 09.11.2025 19:37 , Обновлено: 09.11.2025

Президент США Дональд Трамп в своем официальном обращении в социальной сети заявил, что его политика пошлин и торговых войн как с друзьями, так и врагами США принесет каждому американцу реальные деньги.

«Люди, которые выступают против тарифов — ГЛУПЦЫ! — написал президент США. — Мы теперь самая богатая и самая уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке. Наши пенсионные счета (401k) — самые высокие за ВСЮ историю».

Глава Белого дома также сообщил об успехах в управлении государственным долгом: «Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш ОГРОМНЫЙ ДОЛГ в $37 триллионов». Он также заявил, что в стране наблюдается рекордный объем инвестиций, а заводы и фабрики строятся повсеместно.

И чтобы уж точно убедить всех в своей правоте, он пообещал каждому гражданину США выплатить бонус. «Дивиденды в размере как минимум $2000 на человека (не включая граждан с высокими доходами!) будут выплачены каждому», — пообещал Трамп.

Как и когда будут производиться выплаты, глава Белого дома не рассказал. Теперь же администрации Трампа придется представить более детальный план реализации программы выплат – или сделать вид, что ничего не слышали про «всем по 2000».

Впрочем, согласно недавнему опросу ABC News / Washington Post / Ipsos, большинство американцев заявляют, что они стали тратить больше на продукты и коммунальные услуги, и что тарифная война Трампа подстёгивает инфляцию, вредит экономике и их собственному финансовому положению.

Примерно 7 из 10 американцев заявили, что они тратят больше денег на продукты по сравнению с прошлым годом, и примерно 6 из 10 говорят, что они тратят больше на коммунальные услуги. Еще примерно 4 из 10 говорят, что они тратят больше на здравоохранение, жилье и бензин, чем в прошлом году.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы для зарубежных стран во время своего второго президентского срока. В целом, 65% американцев не одобряют то, как Трамп разбрасывается тарифами, в том числе 96% демократов, 72% независимых и 29% республиканцев.