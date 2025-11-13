Трамп подписал закон, прервавший самый долгий правительственный шатдаун - «Так управлять страной нельзя»

Опубликовано: 13.11.2025 09:00 , Обновлено: 13.11.2025

Президент США Дональд Трамп подписал закон, положивший конец самой продолжительной приостановке работы правительства в истории страны. Перед этим документ о прекращении правительственного шатдауна поддержала Палата представителей США.

По данным агентства Reuters, за возобновление прерванной продовольственной помощи, выплату зарплат сотням тысяч федеральных служащих и восстановление нарушенной системы управления воздушным движением 12 ноября проголосовали 222 члена Палаты представителей США, против высказались 209 парламентариев.

По мнению политических обозревателей, именно поддержка Трампа во многом помогла сохранить единство его партии, несмотря на яростное сопротивление демократов, которые выказали явное недовольство тем, что длительное противостояние, начатое их коллегами в Сенате, не привело к заключению соглашения о продлении федеральных субсидий на медицинское страхование. Между тем Трамп настаивал на скорейшем заключении соглашения и пообещал впредь не допускать, чтобы правительственные программы оставались парализованы на столь длительный срок.

“Мы не можем допустить, чтобы это повторилось. Так управлять страной нельзя”, - категорично заявил глава государства на публичной церемонии подписания документа.

Подпись Трампа под законопроектом, одобренным Сенатом ранее на этой неделе, позволит федеральным служащим, простаивавшим из-за 43-дневного шатдауна, вернуться к своим рабочим местам уже с четверга, 13 ноября, хотя пока неясно, как быстро полностью возобновится предоставление государственных услуг и полноценная работа госструктур.

В целом же соглашение продлевает госфинансирование до 30 января, что автоматически увеличивает долг федерального правительства ещё на 1,8 трлн долларов к уже накопленному долгу в размере 38 трлн долларов.

По оценкам некоторых экономистов, каждую неделю шатдауна валовой внутренний продукт США сокращался более чем на одну десятую процентного пункта. Впрочем, ожидается, что большую часть потерянного производства удастся компенсировать в ближайшие месяцы.