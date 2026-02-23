Трамп планирует две волны ударов по Ирану — ограниченную и затем массированную — NYT

Опубликовано: 23.02.2026 14:26 , Обновлено: 04.03.2026

Администрация Белого дома разработала план нападения на Иран, которое, возможно, будет состоять из двух волн атак. Первая — предупредительная, и если Тегеран не пойдёт на уступки, то вторая будет самой масштабной и нацеленной на ликвидацию правящей элиты Ирана.

Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимные источники, знакомые с планами Дональда Трампа.

По данным издания, президент США рассматривает возможность проведения крупной атаки на Иран в ближайшие несколько месяцев с целью отстранения его лидеров от власти. Но произойдёт она только в том случае, если переговоры и первоначальная ограниченная по масштабам атака не приведут к уступкам со стороны Тегерана по его ядерной программе.

Таким образом, если верить источникам NYT, в ближайшее время могут быть запланированы уже неизбежные удары по Ирану. Даже несмотря на переговоры. Известно, что в четверг в Женеве запланирован очередной раунд. Возможно, он станет последней попыткой избежать вооружённого конфликта, а может и нет.

Согласно источникам, Дональд Трамп ещё думает над тем, чтобы нанести первый удар в ближайшие дни параллельно с переговорами, чтобы усилить свои позиции. А в число потенциальных целей входят штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ядерные объекты и объекты, связанные с программой баллистических ракет.

В Белом доме пока стараются не комментировать такие сливы в различных изданиях. «СМИ могут сколько угодно строить предположения о взглядах президента, но только президент Трамп знает, что он может, а что не может делать», — заявила представительница Белого дома Анна Келли.

Что говорят в Иране

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ядерные переговоры с Соединёнными Штатами дали «обнадёживающие сигналы», но предупредил, что Тегеран готов к любому сценарию в преддверии очередного раунда переговоров, запланированного на четверг.

«Иран привержен миру и стабильности в регионе, — написал Пезешкиан в X. — Недавние переговоры включали обмен практическими предложениями и дали обнадёживающие сигналы. Однако мы продолжаем внимательно следить за действиями США и приняли все необходимые меры для любого потенциального сценария».

Его комментарии в воскресенье прозвучали на фоне растущих опасений начала военного конфликта. Вашингтон всё ещё наращивает военное присутствие в Персидском заливе, а президент США Дональд Трамп предупреждает о «по-настоящему плохих последствиях», если не будет достигнуто соглашение по ядерной программе Тегерана.