Трамп отверг «неприемлемые» условия мира с Ираном – «Мне не нравится»

Опубликовано: 11.05.2026 08:07 , Обновлено: 11.05.2026

Президент Дональд Трамп прокомментировал свежий ответ руководства Ирана на мирное предложение США. Тегеран выдвинул свои условия прекращения боевых действий, которые глава Белого дома посчитал "неприемлемыми". Такого же мнения придерживается и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Политик назвал своё главное условие, после которого страна готова будет окончательно сложить оружие.

Спустя несколько дней после того, как США выдвинули своё очередное предложение по решению конфликта на Ближнем Востоке в надежде на возобновление поставленных на паузу переговоров, Тегеран в воскресенье опубликовал свой посредством иранского государственного телевидения.

Власти США предложили для начала полностью прекратить боевые действия, а лишь затем перейти к переговорам по более спорным вопросам, в частности, по ядерной программе Ирана, которая, по большому счёту, и стала причиной нынешнего военного конфликта.

В ответ на это Тегеран выдвинул собственные условия прекращения военных действий, сосредоточившись не на собственной ядерной программе, а на прекращении войны на всех фронтах, особенно в Ливане, где союзник США Израиль воюет с поддерживаемыми Ираном боевиками «Хезболлы», а также обеспечению безопасного судоходства через блокированный Ормузский пролив. В числе прочего, Тегеран потребовал компенсаций за причинённый военными действиями ущерб и потребовал признания суверенных прав Ирана на Ормузский пролив, передало агентство Reuters.

Буквально через несколько часов после публикации иранского предложения Трамп его категорически отверг.

«Мне это не нравится — это АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМО», — разразился Трамп на своей страничке в Truth Social, не вдаваясь в подробности.

По информации газеты Wall Street Journal, которая сослалась на собственные неназванные источники, Иран предложил разбавить часть своего высокообогащенного урана и передать оставшуюся часть третьей стране.

Предложение США, если бы Иран согласился с ним, формально положило бы конец войне и вновь открыло бы Ормузский пролив до начала переговоров по более спорным вопросам, включая иранскую ядерную программу.

Однако подобная последовательность событий явно не устраивает не только Вашингтон, но и Иерусалим. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая в воскресенье по местному телевидению, в очередной раз заявил, что война с Ираном ещё «не окончена». По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока уран не будет вывезен из страны.