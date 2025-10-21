Трамп отменил встречу с Путиным? Из США пришли противоречивые известия

Опубликовано: 21.10.2025 18:46 , Обновлено: 22.10.2025

Белый дом сообщил, что приостановил подготовку к ранее анонсированной скорой встрече Трампа и Путина в Венгрии. Телеканал NBC утверждает, что такое решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Белом доме считают, что Россия пока не готова к переговорам и двигаться дальше, сообщил телеканал NBC.

Трамп не планирует встречаться с Путиным «в ближайшем будущем», заявил также в Twitter (X) журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.

Тем временем Financial Times сообщила, что главы России и США всё-таки встретятся 30 октября в Будапеште.

Хотя ранее Трамп объявил, что на этой неделе состоится саммит высокопоставленных делегаций России и США, затем в Белом доме рассказали, что она отменяется или переносится.

Однако в России настаивали на своей версии. «Мы не можем отложить то, что не было согласовано», — заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков российскому государственному информационному агентству ТАСС.

Возможно, перенос встречи госсекретаря Рубио с главой МИД РФ Лавровым может быть признаком возможного нежелания США проводить саммит, если РФ не пойдет на уступки, сообщило Reuters со ссылкой на источники, которые заявили, что «русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште у Трампа сделки не будет».

Ранее в интервью телеканалу NBC президент Украины Зеленский призвал Трампа быть жестче с Путиным и сказал, что готов присоединиться к их саммиту в Будапеште.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже прилетел в Вашингтон во вторник, чтобы начать подготовку к саммиту. Он даже написал в Facebook: «Впереди у нас несколько серьезных дней».

Кажется, теперь он может расслабиться. Или нет? Президент США известен тем, что его настроение меняется по нескольку раз на дню.