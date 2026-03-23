Трамп отложил удары по иранским ТЭЦ на пять дней из-за "конструктивных переговоров". В Иране опровергли

Опубликовано: 23.03.2026 15:09 , Обновлено: 23.03.2026

Президент США Дональд Трамп «с удовольствием» сообщил, что Вашингтон и Тегеран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о полном и всестороннем урегулировании. Именно поэтому он решил пока повременить со своей угрозой - разрушить иранские ТЭЦ.

“Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений”, — написал Трамп в Truth Social.

Тем не менее иранские государственные новостные агентства отрицают проведение каких-либо переговоров между Ираном и США.

“Трамп отступил от атаки на критически важную инфраструктуру из-за реальной угрозы военных действий со стороны Ирана. Переговоров не было и нет, и при таком уровне психологической войны ни Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию, ни на энергетических рынках не наступит спокойствие”, — цитирует агентство Fars слова источника из сферы нацбезопасности Ирана.