Трамп отказался от перемирия с Ираном: «Стираем с лица земли»

Опубликовано: 21.03.2026 10:06 , Обновлено: 21.03.2026

Президент США Дональд Трамп объявил, что у него нет планов заключать перемирие с Ираном. По словам главы Белого дома, США «стирают с лица земли» эту страну, а значит, и соглашения не нужны.

«Послушайте, мы можем вести диалог, но я не хочу прекращения огня. Знаете, вы не прекращаете огонь, когда буквально стираете другую сторону с лица земли. У них нет флота, у них нет военно-воздушных сил, у них нет никакого оборудования, у них нет корректировщиков, нет противовоздушной обороны, нет радаров, а их лидеры всех уровней убиты. Мы не намерены этого делать», — сказал президент США.

Дональд Трамп снова повторил, что США «очень близки» к достижению своих целей в Иране, а значит, интенсивность масштабных боевых действий может сократиться.

Трамп не стал прямо отвечать на вопросы о подготовке к наземной операции, сославшись на то, что «военные были бы не очень довольны».

Американский президент написал в Truth Social, что США после устранения угрозы со стороны Ирана не собираются охранять Ормузский пролив: