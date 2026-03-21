Трамп отказался от перемирия с Ираном: «Стираем с лица земли»
Президент США Дональд Трамп объявил, что у него нет планов заключать перемирие с Ираном. По словам главы Белого дома, США «стирают с лица земли» эту страну, а значит, и соглашения не нужны.
«Послушайте, мы можем вести диалог, но я не хочу прекращения огня. Знаете, вы не прекращаете огонь, когда буквально стираете другую сторону с лица земли. У них нет флота, у них нет военно-воздушных сил, у них нет никакого оборудования, у них нет корректировщиков, нет противовоздушной обороны, нет радаров, а их лидеры всех уровней убиты. Мы не намерены этого делать», — сказал президент США.
Дональд Трамп снова повторил, что США «очень близки» к достижению своих целей в Иране, а значит, интенсивность масштабных боевых действий может сократиться.
Трамп не стал прямо отвечать на вопросы о подготовке к наземной операции, сославшись на то, что «военные были бы не очень довольны».
Американский президент написал в Truth Social, что США после устранения угрозы со стороны Ирана не собираются охранять Ормузский пролив:
«Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться при необходимости другими странами, которые его используют, Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, но в этом не должно быть нужды после того, как угроза со стороны Ирана будет устранена».