Трамп оценил "нападение" Украины на "дом Путина" — "Не подходящее время"

Опубликовано: 30.12.2025 08:48 , Обновлено: 30.12.2025

Президент США дал понять журналистам, что поверил Владимиру Путину на слово в заявлениях о том, что Украина атаковала "его дом" на Валдае. Однако допустил, что всё это могло быть и выдумкой.

Трамп заявил журналистам, что был «очень зол», когда Путин сообщил ему о нападении, сказав, что одно дело «нападать», а другое — «нападать на его дом».

«Это нехорошо. Я услышал об этом сегодня утром. Знаете, кто рассказал мне об этом? Президент Путин рассказал мне об этом. Ранним утром он сказал, что его атаковали. Это никуда не годится. Это никуда не годится. Это плохо. Очень плохо. Напомню — я остановил поставки “Томагавков”. Одно дело — вести себя оскорбительно. Потому что их оскорбили. Одно дело — быть в нападении. Совсем другое — нападать на его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого», — путанно прокомментировал глава Белого дома обвинения России.

На вопрос о наличии доказательств нападения Трамп ответил: «Ну, мы это выясним. Вы говорите, что, возможно, нападения не было? Это возможно, я полагаю, но президент Путин сказал мне об этом сегодня утром».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления России являются «полной выдумкой, призванной оправдать дополнительные нападения на Украину» и подорвать мирные переговоры.

Зеленский отметил, что Россия ранее атаковала правительственные здания в Киеве, но отрицал, что Украина поступит так же, заявив: «Это одно из многих отличий между нами».

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские системы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили 91 беспилотник дальнего действия, направлявшийся к резиденции «Долгие Бороды» в Новгородской области, расположенной между Москвой и Санкт-Петербургом.

Лавров не предоставил никаких доказательств своего заявления, но сказал, что Россия уже выбрала цели для ответных ударов.

Главный помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что российский президент сказал Трампу: «Такие безрассудные террористические действия не останутся без ответа».

Советские и российские лидеры использовали «Долгие Бороды» на Валдае в качестве места отдыха, но это не основная резиденция Путина, и неясно, был ли он там в последние дни.