Трамп объявил США победителем во Второй мировой и дал обещание - "Мы это запомним"

Опубликовано: 21.01.2026 17:48 , Обновлено: 21.01.2026

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где практически всю речь посвятил не экономике, а своим мечтам и претензиям на Гренландию.

Говоря о НАТО (Организация Североатлантического договора), Трамп заявил, что США «так много дают, а взамен получают так мало», в первую очередь из-за нежелания Европы быть «великой». Трамп заявил, что США получают только «смерть, хаос и огромные суммы денег, [отданные] людям, которые не ценят то, что мы делаем».

Перейдя к своим притязаниям на Гренландию, Трамп заявил, что подумывал исключить этот вопрос из своей речи, но потом передумал.

«Я испытываю огромное уважение к народу Гренландии и народу Дании. Но каждый член НАТО обязан защищать свою территорию. Никто, кроме США, не может обеспечить безопасность Гренландии», — заявил он в качестве обоснования, почему хочет отобрать у Дании остров.

А затем президент США заявил, что примером тому была Вторая мировая война, когда «Дания пала под натиском Германии после шести часов боев».

«Тогда мы были вынуждены отправить свои силы для удержания территории Гренландии, ценой больших затрат, создавая военные базы на этом «большом прекрасном куске льда», — заявил Трамп.

Затем Трамп объявил, что Америка выиграла Вторую мировую войну. «Без нас вы бы, возможно, говорили по-немецки и по-японски», — обратился он к представителям мировой элиты в Давосе.

«После войны мы вернули Гренландию Дании. Насколько же глупыми мы были, что так поступили? Насколько же неблагодарными они стали сейчас», — поразмышлял Трамп с трибуны.

Впрочем, Трамп, похоже, пообещал, что не будет вторгаться в Гренландию.«Я не буду применять силу», — сказал он. Тем не менее он предупредил, что припомнит Дании, если та не согласится на его требования.

«Вы можете сказать „да“, и мы будем вам очень благодарны, или вы можете сказать „нет“, и мы это запомним», — сказал он. А затем объявил, что США немедленно начнут переговоры по вопросу приобретения Гренландии. Напомним, что Дания заявила, что остров не продается.

Что ещё сказал Трамп во время выступления в Давосе: