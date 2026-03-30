Трамп объявил о появлении в Иране "нового и более разумного режима"

Опубликовано: 30.03.2026 16:02 , Обновлено: 30.03.2026

На социальной платформе Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с «НОВЫМ И БОЛЕЕ РАЗУМНЫМ РЕЖИМОМ», и что они достигли «большого прогресса». Он предположил, что сделка «вероятно» будет достигнута в ближайшее время.

Следует отметить, что Трамп не раскрыл, кто эти представители «нового режима». В то же время президент США снова повторил угрозу бомбардировки иранских лектростанций и не только.

Трамп заявил, что «если по какой-либо причине сделка не будет достигнута в ближайшее время», США атакуют иранские электростанции.

В свойственной Трампу манере он заявил, что США закончат войну, «полностью уничтожив» все иранские электростанции, нефтяные скважины и остров Харг, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Заявление было озвучено после того, как министерство иностранных дел Ирана опровергло заверения Трампа о переговорах. Впрочем, постоянные комментарии президента США по поводу войны каждый день отличаются: от угроз до заявлений о том, что конфликт почти закончился.

В недавнем интервью Financial Times Трамп сказал: «Больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана». Он добавил, что США могли бы «легко» захватить остров Харг, главный нефтяной терминал Ирана в Персидском заливе, если бы это было необходимо, сказав: «Может быть, мы захватим остров Харг, а может быть, и нет. У нас много вариантов”.

А ночью Трамп поговорил с журналистами на борту Air Force One и сказал им, что переговоры с Тегераном идут «чрезвычайно хорошо», но признал, что «с Ираном никогда ничего нельзя предсказать».

Тем временем представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран «пока не вел никаких прямых переговоров с США».

«Обсуждались только сообщения, полученные нами через посредников, о том, что США хотят вести переговоры», — сказал Багаи в комментариях, опубликованных полуофициальным информационным агентством «Тасним».

«Интересно, сколько людей в Америке воспринимают всерьез заявления американской дипломатии. Наша задача ясна, в отличие от другой стороны, которая постоянно меняет свою позицию», - заявил он.