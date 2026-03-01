Убили 48 иранских "лидеров": Трамп объявил, что война идёт с "опережением графика"

Опубликовано: 01.03.2026 19:28 , Обновлено: 04.03.2026

Президент США Дональд Трамп объявил, что в ходе бомбардировок США и Израиль смогли уничтожить 48 иранских представителей высших властей Ирана.

«Никто не может поверить в наши успехи; 48 лидеров уничтожены одним выстрелом. И всё идёт быстро, — цитирует Трампа Fox News. - Мы делаем свою работу не только для себя, но и для всего мира. И всё идёт с опережением графика».

«Сейчас всё развивается очень позитивно, очень позитивно», - подытожил Трамп.

Трамп также заявил, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с США

“Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго”, — заявил Трамп в интервью The Atlantic.

Комментарий Трампа вышел до того, как американские военные впервые объявили о потерях: трое неопознанных военнослужащих погибли, пятеро получили серьёзные ранения, а несколько человек — лёгкие.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал усилить авиаудары по Тегерану в ближайшие дни, заявив, что израильская армия “полна сил”.

«Я отдал распоряжение о продолжении кампании… Наши силы сейчас наносят мощные удары по центру Тегерана, и в ближайшие дни это будет только усиливаться», — сказал Нетаньяху в видеообращении.

Он также выразил соболезнования семьям погибших в результате иранских ударов по Израилю, заявив, что его страна переживает «тяжелые дни».

В воскресенье в результате ракетного удара в израильском городе Бейт-Шемеш погибли по меньшей мере девять человек — это самый смертоносный удар в стране с начала войны.

«Вчера здесь, в Тель-Авиве, а теперь и в Бейт-Шемеше мы потеряли дорогих людей. Мое сердце сочувствует семьям, и от имени всех вас, граждан Израиля, я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Нетаньяху.