Трамп объявил, что Россия «пошла на уступки» в мирных переговорах по Украине

Опубликовано: 26.11.2025 08:37 , Обновлено: 26.11.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «пошла на уступки» в переговорах о прекращении войны в Украине и что Киев «доволен» тем, как продвигаются переговоры.

Выступая перед журналистами на борту президентского авиалайнера Air Force One по пути в своё поместье во Флориде на День благодарения, Трамп заверил, что США «добиваются прогресса» в заключении сделки.

По его словам, он готов встретиться как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, как только они будут близки к соглашению.

Трамп также уточнил, что ранее объявленный им крайний срок — четверг, День благодарения, — больше не действует, и что первоначальный мирный план Белого дома из 28 пунктов, который вызвал такое беспокойство в Киеве, «был всего лишь дорожной картой».

«Для меня крайний срок — это когда все закончится, — добавил он. — И я думаю, что на данный момент все устали от борьбы».

Отвечая на вопрос, не просили ли Украину уступить слишком много территории России, Дональд Трамп предположил, что «в течение следующих нескольких месяцев [это] может быть получено Россией в любом случае».

Перед посадкой в самолёт Дональд Трамп заявил, что между двумя сторонами осталось всего несколько «точек разногласий».

В свою очередь, стало известно, что представитель Трампа на переговорах Стив Уиткофф встретится с Путиным в Москве на следующей неделе. В то же время Дэниел Дрисколл должен прибыть в Киев для переговоров на этой неделе.

Однако в Москве раздаются голоса, что не допустят, чтобы какое-либо соглашение слишком далеко отклонилось от целей Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что любой изменённый мирный план должен отражать понимание, достигнутое между Трампом и Путиным летом.

«Если дух и буква Анкориджа будут нарушены с точки зрения ключевых договорённостей, которые мы достигли, то, конечно, это будет принципиально иная ситуация», — заявил он.