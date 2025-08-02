Трамп объяснил, зачем отправил атомные подлодки "ближе к России"

Опубликовано: 02.08.2025 17:00 , Обновлено: 02.08.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ отправить две атомные подводные лодки на дежурство в океан, отдал из-за "тревоги", которую у него вызывает бывший президент России Дмитрий Медведев.

“Бывший президент России, который сейчас возглавляет один из важнейших институтов (на самом деле, он не руководит, а занимает пост заместителя госсекретаря Совета безопасности Российской Федерации - ред.), сказал несколько очень плохих вещей о ядерной энергетике. И когда упоминается слово «ядерный», оно вызывает у меня тревогу, и я думаю, что стоит быть осторожнее», — пояснил Трамп в интервью Newsmax свою реакцию.

«Именно поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова — это всего лишь слова, и ничего больше», — добавил он. На вопрос, приблизились ли теперь подводные лодки к России, он ответил: «Они приблизились к России, да, они приблизились к России ».

При этом Дональд Трамп уточнил, что все ещё разочарован в беседах с Путиным. «У нас было много хороших переговоров, на которых мы могли положить конец этому, и вдруг начали падать бомбы», — сказал Трамп.

Бывший глава РФ, а ныне чиновник Совета безопасности, Дмитрий Медведев не раз угрожал Западу, намекая на возможность эскалации вооружённого конфликта и даже применения ядерного оружия. Также он призывал россиян ненавидеть европейцев и угрожал войной странам, которые помогают Украине.

Вот и 28 июля он написал на платформе X, что «ультиматумная игра» Трампа с Москвой может привести к войне между Россией и США. Он имел в виду слова президента США, который дал России срок до 8 августа на принятие мер по прекращению войны с Украиной.

Тем временем, заместитель председателя Комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий в ответ на решение Трампа заявил,что “у России в мировых водах значительно больше атомных подводных лодок, чем у США».

Водолацкий заявил, что нет необходимости реагировать на слова Трампа. «Мы прекрасно понимаем, кто такой Дональд Трамп. Последние месяцы показали, что он может менять своё мнение каждые 24 часа », — добавил он.

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Сколько ядерного оружия и подлодок у США и России?

По состоянию на 2025 год ВМС США эксплуатируют 71 подводную лодку, все с атомными двигателями, что делает их крупнейшими подводными силами. Он включает в себя 14 подводных лодок с баллистическими ракетами класса “Огайо”, четыре переоборудованные подводные лодки с управляемыми ракетами класса “Огайо”, оснащенные ракетами “Томагавк” для нанесения ударов или проведения специальных операций, и около 53 быстроходных подводных лодок, предназначенных для сбора разведывательной информации, противолодочной борьбы и поддержки крылатыми ракетами.

Для сравнения, Военно‑морской флот России располагает менее чем 30 атомными подводными лодками, в том числе примерно 10 стратегическими ПЛАРБ, представляющими собой смесь современных “Бореев” и более старых, которые оснащены ракетами “Булава”.

На долю США и России приходится почти 87% всего мирового ядерного арсенала. Геополитические соперники контролируют около 83% ядерных боеголовок, фактически развернутых или готовых к боевому применению.

Согласно отчету Федерации американских ученых, несмотря на значительные сокращения после окончания холодной войны, мировые ядерные арсеналы остаются на “очень высоком уровне”. По состоянию на январь 2025 года, всего девять стран, по оценкам, обладали в общей сложности примерно 12 241 ядерной боеголовкой.[/inf]

Напомним, что во время своей президентской кампании Трамп пообещал положить конец войне России против Украины в течение 24 часов. Однако с тех пор несколько бесед с президентом России Владимиром Путиным не дали никаких результатов.

Таким образом усиление давления на Кремль со стороны Трампа жду многие аналитики на Западе. Однако решение о субмаринах пока рассматривается скорее как риторическая угроза, чем военная, поскольку аналитики в области безопасности отметили, что у США уже есть атомные подводные лодки, которые развернуты и способны нанести удар по России.