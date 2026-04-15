Трамп объяснил свой портрет в роли спасителя: "Я думал, что я врач"

Опубликовано: 15.04.2026 08:06 , Обновлено: 15.04.2026

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на Папу Льва и НАТО в серии сообщений на сайте Truth Social. А заодно объяснил, зачем изобразил себя в виде то ли Иисуса, то ли святого, исцеляющего больных.

Он попросил кого-нибудь «пожалуйста, сказать Папе Льву… что наличие у Ирана ядерной бомбы абсолютно неприемлемо» и заявил, что Иран убил «по меньшей мере 42 000» протестующих за последние два месяца.

Во втором посте он повторил свою критику НАТО, заявляя, что альянс «не был рядом с нами и не будет рядом с нами в будущем».

Ранее на этой неделе президент США обвинил Папу в «слабости в борьбе с преступностью и ужасной внешней политике», заявив, что «если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане».

Папа Лев ответил на критику Трампа, заявив, что продолжит выступать против войны и не боится угроз их Белого дома.

Трамп также поделился изображением себя, созданным с помощью искусственного интеллекта, в образе Иисуса Христа. Позже он удалил пост, заявив, что на нём он изображён «в роли врача, исцеляющего людей».

«Я действительно опубликовал это, и я думал, что это я, как врач, и это как-то связано с Красным Крестом, — сказал Трамп. - Предполагалось, что это я, как врач, помогаю людям выздоравливать. И я действительно помогаю людям выздоравливать. Серьезно выздоравливать».

Позднее Трампа спросили о его комментариях в адрес главы Католической церкви, родившегося в США, а также о публикации, в которой он изображен как спаситель.

«Он был категорически против того, что я делаю в отношении Ирана, а ядерного Ирана быть не может. Папа Лев не был бы доволен результатом, — сказал Трамп, добавив: Я думаю, что он очень слаб в борьбе с преступностью и в других вопросах, поэтому я не собираюсь извиняться».

«Я просто отвечал Папе Льву», - сказал он.