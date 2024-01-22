Трамп объединился с конкурентом Десантисом, чтобы сместить "самого коррумпированного" Байдена

Опубликовано: 22.01.2024 08:37 , Обновлено: 22.01.2024

Губернатор Флориды Рон Десантис, который участвовал в президентских праймериз республиканцев как самая большая угроза Дональду Трампу, объявил в воскресенье, 21 января, что прекращает борьбу и поддержит бывшего президента Дональда Трампа.

“Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата, больше поездок, больше интервью, я бы сделал это, но я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Соответственно, я сегодня приостанавливаю свою предвыборную кампанию”, - сказал Десантис.

Затем он заявил о своей поддержке Трампа: “Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, например, по поводу пандемии коронавируса и его возвышения Энтони Фаучи, Трамп превосходит нынешнего действующего Джо Байдена. Это ясно”.

Телеканал CNN [link href=“https://edition.cnn.com/2024/01/21/politics/desantis-ends-2024-campaign/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] со ссылкой на свои источники, что Десантис знает, что он молод, и если он хочет получить шанс на победу в президентской номинации от Республиканской партии в 2028 году, ему необходимо поддержать Трампа.

По итогам крокусов в штате Айова Десантис отстал от Трампа на 30%. Что показало ему и его донорам, что в этой президентской гонке он не конкурент бывшему президенту США.

В свою очередь, Трамп [link href=“https://www.foxnews.com/politics/trump-very-honored-desantis-endorsement-florida-governor-suspends-presidential-run” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link], что для него “большая честь” поддержка со стороны губернатора Флориды Рона Десантиса в гонке за выдвижение на пост президента от Республиканской партии. Он зпявио телеканалу Fox News Digital, что он с нетерпением ждет “совместной работы с ним, чтобы победить Джо Байдена”.

“Для меня большая честь получить его одобрение… Я с нетерпением жду совместной работы с ним, чтобы победить Джо Байдена, который является худшим и самым коррумпированным президентом в истории нашей страны”, - заявил Трамп.