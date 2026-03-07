Трамп не исключил "полного уничтожения" в Иране некоторых "групп населения"

Опубликовано: 07.03.2026 14:31 , Обновлено: 07.03.2026

Президент США разразился тирадами в соцсети Truth Social, в которых заявил, что все соседи Ирана его поблагодарили, а сам Тегеран останется на задворках истории, если не капитулирует.

“Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей”, — написал президент США в Truth Social.

При этом, по словам Трампа, Иран пообещал не наносить удары по своим соседям «только из-за непрекращающихся атак США и Израиля».

“Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам. Они сказали: „Спасибо, президент Трамп“. Я ответил: „Пожалуйста!“ Иран больше не „хулиган Ближнего Востока“, он стал „лузером Ближнего Востока“ и будет им еще много десятилетий, пока не капитулирует или, что более вероятно, полностью не рухнет!” — написала американский президент.

Тем не менее Масуд Пезешкиан, президент Ирана, наканун не только принес извинения соседним странам, которые были атакованы Ираном, но и заявил, что никогда не капитулирует.

“Я считаю необходимым принести извинения соседним странам, подвергшимся нападению. Мы не намерены вторгаться в соседние страны”, — заявил президент Ирана.

Пезешкиан призвал страны Персидского залива «не становиться марионетками империализма» из-за разногласий с Ираном.