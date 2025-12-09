Трамп не исключил победы Зеленского на выборах президента - "Отличный продавец"

Опубликовано: 09.12.2025 14:53 , Обновлено: 09.12.2025

Президент США Дональд Трамп в интервью POLITICO назвал Европу «разлагающейся», возглавляемой «слабыми» людьми: «Они говорят, но ничего не делают, и война [в Украине] просто продолжается и продолжается».

При этом, по его словам, в самой Украине срочно необходимо провести президентские выборы. «Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия», — заявил Трамп, уточнив, что «возможно, Зеленский победил бы на выборах».

«Пришло время провести президентские выборы на Украине, они не проводились уже слишком долго», — призвал бывший глава Белого дома.

[inf] Восьмые президентские выборы в Украине,согласно срокам, должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Верховная Рада не назначила их из-за действия в Украине военного положения, связанного со вторжением России. Конституция Украины запрещает проведение выборов во время войны. [/inf]

По словам Трампа, президенту Украины также нужно “собраться” и начать соглашаться на предложения [США по мирному урегулированию], потому что он проигрывает на поле боя.

Также Дональд Трамп заявил, что страны НАТО и не собирались принимать Украину. «Это всегда было, задолго до Путина, было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Это было задолго до Путина, честно говоря. А теперь они настаивают. Знаете, когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал: „Я хочу две вещи. Я хочу вернуть Крым, и мы будем членом НАТО“. И он сказал это не очень любезно. Знаете, он отличный продавец», — утверждает бывший президент США.