Трамп назвал следующую страну, для властей которой "дни сочтены"

Опубликовано: 05.01.2026 10:28 , Обновлено: 05.01.2026

Президент США Дональд Трамп продолжил свое давление на ряд стран уже после знаменитой пресс-конференции по итогам захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава Белого дома заявил, что уже в 2026 году может произойти смена власти в ближайшем к США островном государстве. Речь о Кубе. Причем Трамп не стал угрожать ей аналогичный военной операцией, так как по его мнению Гавана сильно зависит от поддержки Каракаса.

«Куба всегда держалась благодаря Венесуэле. Теперь у них не будет этих денег и не будет этих поступлений. Вы когда-нибудь смотрели бой? Они падают и считают до десяти. Так вот, Куба выглядит так, словно она падает», - рассказал Трамп.

Он также обвинил власти Кубы в репрессиях против собственного народа и спрогнозировал, что смена власти произойдет в этом году.

“Куба – это коммунистическая диктатура, которая убивала священников и монахинь. Они издевались над собственным народом. Их дни сочтены. Однажды мы проснемся — надеюсь, в 2026-м — и на нашем дворе у нас будут союзники в этих странах, которые будут вести бизнес с Америкой, а не убивающих американцев террористических диктаторов», - заявил Трамп.

Тем временем на Кубе, сообщил американский телеканал NBC News, в 30-тысячной демонстрации против кратковременного вторжения США в Венесуэлу прошла демонстрация с участием президент Кубы Мигеля Диас-Канеля. Тот обвинил Вашингтон в попытке запугивания стран Карибского бассейна.