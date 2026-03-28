Трамп назвал следующую после Ирана цель

Опубликовано: 28.03.2026 10:19 , Обновлено: 28.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Куба следующая» после Ирана и Венесуэлы. По его словам, он рассчитывает, что власти Кубы согласятся на условия Вашингтона без применения силы.

«Знаете, когда я занялся Венесуэлой, я говорил: ведь я шёл на выборы с этим — люди хотят победы, хотят успеха. И именно это мы им дали. Мы добились очень, очень серьёзных успехов. Когда я начинал действовать в Венесуэле, я говорил: моя политика — это мир через силу. Тогда вам не придётся её применять. Но иногда — приходится. И, кстати, Куба — следующая. Но сделайте вид, что я этого не говорил. Пожалуйста. СМИ, прошу вас, проигнорируйте это заявление. Большое спасибо. Куба — следующая», — сказал президент США, выступая на инвестфоруме.

Ранее власти Кубы заявили, что готовятся к отражению вторжения американских военных. Аналитики сходятся во мнении, что у Кубы нет шансов в противостоянии с Америкой. И дело не только в боевой мощи США, но также и в слабости экономики Кубы.

В последние недели администрация Трампа начала переговоры с некоторыми представителями кубинского руководства.

До операции США по захвату в январе венесуэльского лидера Николаса Мадуро Венесуэла обеспечивала значительную часть потребностей Кубы в нефти. Однако новое правительство Каракаса под давлением Вашингтона прекратило поставки.

Ранее в марте Трамп заявил, что Куба может стать объектом «дружественного захвата», добавив: «Это может быть и не дружественный захват».