Трамп назвал себя супергероем, который нужен Америке
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Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал видео, в котором показал себя как супергероя.
Он также анонсировал «важное объявление» в четверг 15 декабря.
«Америке нужен супергерой», — сказал Трамп в видеообращении в его аккаунте на платформе соцсети Truth Social.
Ранее он объявлял, что собирается участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Трамп пообещал реформировать избирательную систему, «немедленно ввести требование подтверждения личности избирателей, голосования в день выборов и только с применением бумажных бюллетеней», возродить энергетику США, а также сделать Америку снова великой.