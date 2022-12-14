Трамп назвал себя супергероем, который нужен Америке

🎥 Видео

Опубликовано: 14.12.2022 20:30 , Обновлено: 14.12.2022

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал видео, в котором показал себя как супергероя.

Он также анонсировал «важное объявление» в четверг 15 декабря.

«Америке нужен супергерой», — сказал Трамп в видеообращении в его аккаунте на платформе соцсети Truth Social.

Ранее он объявлял, что собирается участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Трамп пообещал реформировать избирательную систему, «немедленно ввести требование подтверждения личности избирателей, голосования в день выборов и только с применением бумажных бюллетеней», возродить энергетику США, а также сделать Америку снова великой.