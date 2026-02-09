Трамп напугал половину американцев. Предстоящие выборы могут пройти по новым правилам

Опубликовано: 09.02.2026 21:44 , Обновлено: 09.02.2026

Среди представителей Демократической партии США растет обеспокоенность из-за недавних заявлений Дональда Трампа и его союзников относительно выборов и роли федеральных властей в процессе голосования. Он призвал Республиканскую партию "национализировать" выборы.

В интервью Дэну Бонгино Трамп заявил, что республиканцы должны «национализировать голосование» и «взять на себя процесс голосования как минимум в 15 местах», заявив без доказательств, что в этих штатах процветает мошенничество с голосами.

“Если штат не может провести выборы [честно], я считаю, что люди за моей спиной [законодатели-республиканцы] должны что-то с этим сделать”, — добавил Трамп, уточнив, что штаты фактически являются «агентами федерального правительства» в вопросах выборов.

Президент США Дональд Трамп уже какое-то время оказывает давление на Конгресс, требуя принять Закон о спасении Америки (SAVE America Act), который вводит новые обязательства для избирателей.

Закон SAVE America, среди прочего, предусматривает, что каждый гражданин, который регистрируется для голосования, должен будет предъявить не только удостоверение личности избирателя (которое уже подтверждает его право голоса), но и доказательство гражданства США.

Трамп также хочет ограничить право голосования по почте. Согласно предложенному закону, такой возможностью смогут воспользоваться только:

больные;

люди с ограниченными возможностями;

военнослужащие;

избиратели, часто путешествующие.

«Американские выборы сфальсифицированы, украдены и являются посмешищем во всем мире. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Тем не менее, по данным американского Центра правосудия им. Бреннана, ужесточение требований к документам может лишить многих граждан США права голоса. Дело в том, что, по данным организации, примерно у половины американцев даже нет паспорта.

“Миллионы не имеют доступа к бумажной копии свидетельства о рождении», — сообщает организация.

Опасения американцев усилились также на фоне действий федеральных ведомств, включая недавний обыск ФБР (Федеральное бюро расследований) в офисе избирательной комиссии в штате Джорджия. Демократы обеспокоены, что появление сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) на избирательных участках или вблизи них во время выборов может привести к запугиванию избирателей.

«Не нужно многого, чтобы отбить у людей желание голосовать», — заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Критики утверждают, что такой сценарий подорвет доверие к честности выборов и основы американской демократии.

Тем не менее не все согласны с риторикой президента США. Юристы подчеркивают, что согласно Статье I, Разделу 4 Конституции США, полномочия по определению времени, места и способа проведения выборов принадлежат штатам. В таком случае прямой захват исполнительной властью полномочий по проведению выборов без акта Конгресса будет считаться неконституционным.

Однако на данный момент у республиканцев в Конгрессе большинство, и демократы обеспокоены, что те, опасаясь проигрыша на промежуточных выборах, могут пойти на нарушение Конституции.

В воскресном интервью программе “Face the Nation” на канале CBS сенатор-демократ Марк Уорнер признал, что США вступают на “неизведанную территорию”.