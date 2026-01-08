Трамп начал подгтовку к третьей мировой войне - Такер Карлсон

Опубликовано: 08.01.2026 10:11 , Обновлено: 08.01.2026

Известный американский обозреватель, бывший ведущий телеканала Fox News, Такер Карлсон объявил, что его мнению, президент США начал подгтовку к третьей мировой войне. Главными противниками Америки в таком случае станут Китай и его сателлит - Северная Корея (КНДР).

По мнению американского обозревателя, о подготовке свидетельствуют не столько последние действия США в Венесуэле, сколько предложение Трампа увеличить военный бюджет США с триллиона долларов до 1,5 трлн в 2027 году.

В эту теорию укладывается и требование США передать им Гренландию, имеющую важное геополитическое значение в случае войны.

Также Трамп распорядился вывести США из 66 международных организаций, включая 31 структуру ООН и 35 организаций вне системы ООН.

По словам Такера, в случае войны Вашингтон должен иметь Россию на стороне союзников. “Россия имеет ключевое значение для Соединённых Штатов… если Россия — наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте”, — заявил американский журналист, известный своими симпатиями к Владимиру Путину.

Ранее журналист Такер Карлсон заявлял, что Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции США против Венесуэлы. Но оказался неправ или не до конца прав. США провели через месяц после его слов спецоперацию по захвату Николаса Мадуро, но заявили, что не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.