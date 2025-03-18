Трамп на такое не рассчитывал? В AmCham предупредили, что США потеряют триллионы долларов из-за торговой войны с ЕС

📊 Анализ

Опубликовано: 18.03.2025 08:43 , Обновлено: 18.03.2025

Американская торговая палата в Европейском союзе (AmCham EU) подсчитала, что ограничения, которые пытается ввести президент США Дональд Трамп, могут поставить под угрозу триллионы долларов, которые «перетекают» через Атлантику каждый год.

В организацию входят 160 членов, среди которых такие компании, как Apple, ExxonMobil и Visa. И там уверены, что развязанная главой Белого дома торговая война может угробить “самые дружественные” торговые связи в мире. По мнению союза американских компаний, в этом столкновении американские предприятия понесут большие потери, чем европейские.

В 2024 году взаимная торговля США и ЕС достигла 9,5 триллиона долларов. А в 2023 году этот показатель составлял $8,7 трлн. Из них на торговлю товарами ушло 2 триллиона долларов.

Мальте Лохан, генеральный директор AmCham EU, предупредил, что без переговоров ЕС и США могут потерять не просто важный источник доходов, но и основу стабильности двух гигантских экономик, ведь обоюдные дружественные экономические связи помогали Евросоюзу и Америке противостоять давлению Китая.

В отчёте AmCham EU подчеркивается, что трансатлантическая торговля значительно превышает торговлю между США и Китаем или ЕС и Китаем, а «трансатлантические инвестиции затмевают любые другие глобальные партнерства».

«Обе экономики сталкиваются с серьезными рисками из-за своей зависимости от Китая в плане поставок товаров первой необходимости — от редкоземельных металлов до фармацевтических препаратов», — говорится в документе.

Аналитик Дэниел Гамильтон считает, что на самом деле «последствия конфликта в торговом пространстве не ограничатся только товарами». По его мнению, война Трампа сильно повлияет и на торговлю услугами, потоки данных и энергию.

Именно продажа услуг является основным экспортным продуктом для американских компаний. Экономика США давно стала экономикой услуг. Среди так называемой «великолепной семерки» американских компаний (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla), которые в последние годы способствовали росту фондовых индексов США и накопили рыночную капитализацию в триллионы долларов, только производитель чипов Nvidia и автопроизводитель Tesla фактически производят товары. Apple также производит некоторые товары, но значительную часть ее оборота составляют услуги, в том числе: разработка программного обеспечения, магазин приложений, Apple Music и Apple TV.

Ранее президент США Дональд Трамп попытался обосновать начало тарифной войны с ЕС большим объемом экспорта европейских товаров в США. Однако в то же время существует профицит экспорта услуг США в ЕС, напомнили в Reuters.