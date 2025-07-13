Трамп готов отдать Украине 5 млрд долларов, конфискованных у России - CBS

Опубликовано: 13.07.2025 08:21 , Обновлено: 13.07.2025

По данным источников американского телеканала CBS News, президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность в январе рассматривает возможность предоставления Украине нового финансирования военных нужд.

Вероятно, если решение будет принято, то в ответ на недавние атаки российских беспилотников и ракет, которые Украина называет «крупнейшими с начала вторжения в 2022 году», сообщил CBS News.

По данным телеканала, американский президент думает о возможности потратить на эти цели 3,85 миллиарда долларов, которые выделили ещё при Байдене. Кроме того, у Трампа есть возможность конфисковать российские активы на сумму около 5 миллиардов долларов и передать их Украине.

Однако ни Трамп, ни его предшественник до сих пор не воспользовались этой возможностью.

Ранее Дональд Трамп направлял Украине помощь, одобренную бывшим президентом Джо Байденом. Теперь, впервые за свой второй срок, ожидается, что президент США подпишет расширение военной поддержки Украины.

Но и это ещё не всё. На днях президент США Дональд Трамп признал, что была достигнута договорённость, согласно которой Соединённые Штаты будут поставлять Украине оружие через НАТО (Организация Североатлантического договора), а альянс за него заплатит.

«НАТО оплачивает это оружие на 100%. Затем альянс передаст его Украине», — пояснил президент, цитируемый NBC .

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает со своими партнёрами над увеличением производства собственного оружия и увеличением поставок вооружения украинской армии.

«Важно как можно быстрее реализовать каждое соглашение, чтобы обеспечить больше сил, больше ресурсов, больше защиты неба, больше систем ПВО (противовоздушной обороны). Это ключевой приоритет», — сказал он.

Власти России традиционно воспринимают и оценивают все известия о поставках вооружений Украине негативно.