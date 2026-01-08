Трамп дал "зелёный свет" самым жестким санкциям против России — сенатор Грэм

Опубликовано: 08.01.2026 10:44 , Обновлено: 08.01.2026

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины), известный сторонник жесткой политики Вашингтона, заявил, что президент США Дональд Трамп дал «зелёный свет» давно подготовленному двухпартийному законопроекту Сената о введении жестких санкций против России.

Законопроект уже несколько месяцев лежит на столе в Сенате. Его поддерживают как республиканцы, так и демократы. Авторами выступили сенатор Грэм и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Он предусматривает введение масштабных санкций против стран, закупающих российский уран и нефтепродукты.

«После очень продуктивной встречи сегодня с президентом Трампом по ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал несколько месяцев вместе с сенатором Блюменталем и многими другими», — говорится в заявлении Грэма, опубликованном в среду вечером.

«Это будет очень своевременно, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только и делает, что продолжает убивать невинных», — заявил он.

«Я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку при голосовании — возможно, уже на следующей неделе», — добавил он.

Если закон будет принят, то он станет очередным шагом по давлению на Россию с целью ускорить мирный процесс. По мнению Белого дома, российская экономика находится в серьезном кризисе, и новые санкции ускорят ее падение, что и должно подтолкнуть Москву к скорейшему заключению мира в Украине.

«Этот закон позволит президенту Трампу наказывать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина», — продолжил Грэм.

Законопроект Грэма–Блюменталя о санкциях уполномочивает президента повышать пошлины на страны, которые сознательно закупают российскую нефть или уран, до 500%. Он также запрещает экспорт энергоносителей из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику.

Ранее лидер большинства в Сенате Джон Тьюн (республиканец от Южной Дакоты) говорил о возможности принятия законопроекта о санкциях до августовского перерыва, но его рассмотрение застопорилось на фоне ослабления поддержки со стороны Трампа. Тот надеялся, что Москва и Киев уже к осени придут к соглашению.

Аналогичный законопроект, внесенный в Палату представителей конгрессменом Брайаном Фицпатриком (республиканец от Пенсильвании), имеет более 150 соавторов. Спикер Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) заявил летом, что хочет подождать с принятием версии законопроекта о санкциях против России в Палате представителей до истечения 50-дневного срока, установленного Белым домом для мирных переговоров между Россией и Украиной. Срок давно истек.