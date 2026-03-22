Трамп дал Ирану 48 часов для выполнения ультиматума
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не «откроет полностью» Ормузский пролив в течение 48 часов, США «нанесут удар и уничтожат его электростанции».
В сообщении на Truth Social президент США написал:
«Если Иран не откроет полностью Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!»
Угроза Ирана судоходству в Ормузском проливе фактически парализовала транспортный коридор, что привело к резкому росту цен на нефть во всем мире.
Пролив представляет собой узкий водный путь, обеспечивающий транспортировку примерно пятой части мировых запасов нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
В свою очередь, власти Ирана ответили на ультиматум Трампа. Если топливно-энергетическая инфраструктура Ирана подвергнется нападению, то в ответ целью станет вся энергетическая инфраструктура США в регионе, заявили в Объединенном боевом командовании Вооруженных сил Ирана (ОБК ВС Ирана), сообщили иранские СМИ.