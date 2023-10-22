"Тотальная катастрофа" - В странах у Балтийского моря подсчитывают убытки от "шторма века"

🎥 Видео

Опубликовано: 22.10.2023 12:58 , Обновлено: 26.02.2025

В Балтийском море ураган устроил на побережье самый настоящий коллапс. Потери после урагана "Бабет" ещё только оцениваются. Больше всего пострадала Северная Германия, в частности земля Шлезвиг-Гольштейн, и Дания. Убытки исчисляются сотнями миллионов евро.

Местные СМИ уже написали, что это «самый сильный штормовой нагон за 150 лет».

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/ndr/status/1715798766446387595?t=MXuwbw_KN4XubrIdIfWcrw&s=19”]

Рекордный шторм в Балтийском море нанес многомиллионный ущерб землям Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания. Спасательным службам предстоит еще много работы. В настоящее время в очистке побережья задействованы сотни спасателей, сообщила немецкая общественная телекомпания NDR.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/KirtanVedant/status/1715334840839442899?t=RRMCN0w0la5owR0YnWY0lA&s=19”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MICK57668400/status/1715456456521077134?t=QmQQQTNJIB09PcVRsl6r7w&s=19”]

“Волны и ветер в Балтийском море особенно сильно ударили по земле Шлезвиг-Гольштейн. Две тысячи человек были спасены от наводнения”, - сообщил общественный телеканал NDR. Спасательные службы земли Шлезвиг-Гольштейн насчитала более 1000 действий из-за урагана.

«Тотальная катастрофа»

Местные жители сообщили о том, что во время нашествия урагана “Бабает” падали деревья, прорывались дамбы, десятки суден затонули или были выброшены на берег. Приморская инфраструктура разрушена, многие подвалы затоплены.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/FParianen/status/1715763416260846054?t=laOCISPNSqVEMx8aVCfcsw&s=19”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/goodrobinhood/status/1715280934021255233?t=mOLw_H91juGK7bH85lIarA&s=19”]

Фленсбург пострадал больше всего. Территория вокруг порта по-прежнему закрыта для движения транспорта. Ремонтные работы, скорее всего, займут несколько недель.

“В последний раз такое наводнение здесь было в 1904 году , - рассказала Инес Перле-Маркус, пресс-секретарь Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) в Ростоке. - Это картина тотальной катастрофы . Я не знаю, сколько судов затонуло. Повсюду торчат мачты, рассказал NDR один из портовых рабочих в Шилькзее”.

“Бабет” также нанес ущерб Дании. Штормовая волна привела к отключениям электроэнергии и эвакуации на популярных среди отдыхающих побережьях на юге и востоке страны.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Celine0989/status/1715684107139891359?t=74xxFQX6IcKn6HVJEj2gLw&s=19”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/IcyShimbiris/status/1715751347872473273?t=Mtw89anq9G7LODbjPbCOBw&s=19”]

В районе Хадерслева была разрушена инфраструктура и прорвана одна из насыпей. В южной Ютландии в субботу утром в некоторых районах также не было электричества.

Ранее ураган нанес ущерб Шотландии . Он также достиг южного побережья Норвегии.