Токаев рассказал, будет ли посредником между Зеленским и Путиным

Опубликовано: 24.09.2025 14:40 , Обновлено: 24.09.2025

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не видит себя в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что в коридорах 80-й сессии Генассамблеи ООН казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил пути урегулирования конфликта с Россией.

«Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Мы подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров по всему миру для завершения этой войны и прекращения убийств. Также мы затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества и интерес казахстанских компаний к участию в восстановлении Украины. Благодарю Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил в свою очередь Зеленский.

Президент Украины даже предложил Путину встретиться на переговорах в Казахстане. Но в Москве заочно отказались.