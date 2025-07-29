Территория Польши за год сократилась на 68 гектаров. Как так?

Опубликовано: 29.07.2025 09:59 , Обновлено: 29.07.2025

Территория Польши за год сократилась на 68 гектаров. Это следует из свежих официальных данных Главного статистического управления страны, опубликованных на днях. Узнали, как так вышло.

Страна “потеряла” целых 68 гектаров после того, как Главное управление геодезии и картографии уточнило данные по границам административных единиц Польши, главным образом, расположенных вдоль побережья Балтийского моря, а также провело техническое обновление своей базы данных. Это делают каждый год для уточнения данных земельно-строительного реестра.

В результате пересмотра границ и внесения картографических поправок сократилась площадь 11 воеводств. Больше всего по площади сократилось Западно-Поморское воеводство - сразу на 35 гектаров. Одновременно с эти площадь 5 воеводств, наоборот, была увеличена. Так, Люблинское воеводство за год приросло 1 гектаром, а Свентокшиское воеводство увеличилось сразу на 11 гектаров.

Подверглись некоторым изменениям и официальные границы некоторых городов. При этом в прошлом году, согласно официальной статистике, продолжилась общая тенденция к сокращению сельской местности. Так, сельская местность, включающая сельские гмины и сельские районы в пределах городских и сельских гмин, на 1 января 2025 года занимала общую площадь 29 007 576 га, что составляет 92,4% территории Польши. Таким образом, доля сельской местности за последние 10 лет сократилась с 93,0% (в 2015 году) до 92,4% (в 2025 году).