Теперь точно. Евросоюз одобрил полный запрет российского газа

Опубликовано: 26.01.2026 16:12 , Обновлено: 26.01.2026

В понедельник представители стран ЕС (Евросоюза) одобрили запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году. Впрочем, решение было принято не единогласно. Подавляющее большинство государств Евросоюза поддержало этот законопроект, и только Венгрия и Словакия проголосовали против.

Будапешт уже предупредил, что обжалует запрет в Суде Европейского союза.

Цель постановления — дальнейшее снижение зависимости ЕС от российских энергоносителей, укрепление энергетической безопасности и диверсификация источников энергии. Запрет будет сопровождаться переходными периодами, а ЕС будет применять строгий контроль и значительные штрафы для нарушителей правил.

Новые правила будут включать, среди прочего:

приостановку импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2026 года;

приостановку импорта газа, поставляемого по трубопроводам, до 30 сентября 2027 года.

Несоблюдение новых правил, принятых в ЕС, может повлечь за собой штрафы в размере не менее 2,5 миллионов евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний. Предприятиям также грозит штраф не менее 3,5% от общего оборота компании или 300% от предполагаемого оборота по газовым сделкам.

«С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС станет сильнее, устойчивее и диверсифицированнее. Мы освобождаемся от пагубной зависимости от российского газа и в духе солидарности и сотрудничества делаем важный шаг к автономному энергетическому союзу», — заявил министр энергетики Кипра Михаил Дамианос, чья страна председательствует в Совете ЕС.

Теперь к 1 марта 2026 года европейские страны должны подготовить национальные планы по диверсификации закупок газа и определить потенциальные проблемы, связанные с заменой российского газа. Все страны обязаны уведомить Еврокомиссию (Европейскую комиссию) о любых существующих контрактах на поставку российского газа.

На данный момент, по сведениям Еврокомиссии, российский сжиженный газ (СПГ) и газ, поставляемый по трубопроводам, составляют 13% от всего импортируемого в Евросоюз. В 2022 году, до введения ограничений, доля России в импорте газа в ЕС составляла 45%.