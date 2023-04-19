Телеканал Fox News признался во лжи о выборах в США и согласился заплатить $787,5 млн

Опубликовано: 19.04.2023 09:19 , Обновлено: 19.04.2023

Американский телеканал Fox News 18 апреля пошёл на мировое соглашение с канадской компанией Dominion Voting Systems, производителем машин для голосования, и согласился выплатить компенсацию в 787,5 млн долларов. Таким образом, телеканал признал ложными свои заявления о том, что машины для голосования компании Dominion использовались для фальсификации результатов прошлых президентских выборов в США в пользу Джо Байдена.

Как сообщил телеканал СNN, объявление о мировом соглашении стало полной неожиданностью для публики. Ожидалось, что медиакомпания так просто не сдаст свои позиции в судебном разбирательстве, которое затянулось на два года.

Тем не менее, адвокаты Fox News ещё до первых судебных слушаний заявили, что телеканал “признает постановления суда о том, что определенные утверждения о компании Dominion являются ложными”. Речь идёт о постановлении судьи Эрика Дэвиса, в котором сказано, что 20 передач телеканала Fox News, вышедших в эфир с конца 2020 года, содержали “вопиюще ложные утверждения о том, что Dominion сфальсифицировал президентские выборы”.

В частности, Fox News, который считается прореспубликанским каналом, первым из американских СМИ объявил о победе на президентских выборах Джо Байдена, но затем на телеканале вышло несколько программ, в которых результаты выборов ставились под сомнение. В числе прочего, журналисты телеканала высказывали предположения о том, что машины для голосования компании Dominion могли намеренно использоваться для фальсификации результатов. После этих выпусков компания Dominion обратилась в суд, обвинив телеканал в клевете.

Несмотря на это, как отметили журналисты СNN, в соответствии с мирным соглашением, телеканалу Fox News “не придется признавать в прямом эфире, что она распространяла ложь о Dominion”.

Рассказывая о достигнутой в суде сделке и зачитывая официальное заявление адвокатов, ведущий телеканала СNN Джейк Тапер не смог сдержать смех. По его словам, телеканал Fox News “пытается сохранить лицо при сделке, которую невозможно расценивать иначе как самый ужасный и позорный момент в истории журналистики”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/justinbaragona/status/1648426371134418944?t=UQ1Nlt3QrHSavE8o4JSJiw&s=19”]

“Это соглашение отражает неизменную приверженность Fox самым высоким журналистским стандартам”, - отметили официальные представители телеканала Fox.

По словам юриста компании Dominion Джастина Нельсона, сделка, по сути, является “оправдательным приговором и привлечением к ответственности”.

“Чтобы наша демократия просуществовала еще 250 лет и, надеюсь, гораздо дольше, мы должны разделять приверженность фактам… Сегодняшний день представляет собой громкое подтверждение истины и демократии”, - заявил он.

Как отметили в СNN, сумма компенсации, на которую согласился телеканал, составляет примерно половину от суммы в 1,6 млрд долларов, которые изначально запрашивала Dominion. При этом, отметили журналисты, эта сумма почти в 10 раз превышает оценку компании за 2018 год и примерно в восемь раз превышает ее годовой доход в 2021 году.

Также отмечается, что это крупнейшая в истории США выплата СМИ по обвинениям за клевету.