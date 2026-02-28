Тегеран объявил своими целями все объекты США и Израиля на Ближнем востоке

Опубликовано: 28.02.2026 12:47 , Обновлено: 04.03.2026

Высокопоставленный иранский чиновник анонимно заявил, что в ответе Тегерана на израильские и американские удары по Ирану не будет “красных линий”.

“Мы ясно говорим Израилю, чтобы он готовился к тому, что произойдет” , - сказал чиновник телеканалу Al-Jazeera.

“Наш ответ будет публичным, и здесь нет никаких “красных линий”… Все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке стали законными целями”, - сказал он.

Карта объектов США в регионе.

Белорусским туристам стоит быть максимально осторожными и следовать указаниям местных властей. По возможности, лучше покинуть регион.

Официально же Иран заявляет, что вооруженные силы «полностью готовы» заставить «агрессоров пожалеть о своих действиях».

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что израильские атаки были направлены против «территориальной целостности и национального суверенитета страны, включая оборонительную инфраструктуру и невоенные объекты в различных городах по всей стране».

«Возобновленная военная агрессия Соединенных Штатов и сионистского режима против Ирана представляет собой нарушение международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Исламская Республика Иран считает эту агрессию явным нарушением международного мира и безопасности и подчеркивает, что оставляет за собой законное право на решительный ответ», — говорится в заявлении министерства.

«Иранский народ всегда демонстрировал терпение и сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию и сохранить региональную стабильность», — говорится в заявлении и добавляется, что вооруженные силы «полностью готовы защитить страну и заставят агрессоров пожалеть о своих действиях».

В заявлении также отмечается, что атаки США и Израиля являются «явным примером вооруженной агрессии», и приводится статья 51 Устава ООН о праве Ирана на самооборону.

«История показывает, что иранцы никогда не сдавались агрессии. И на этот раз ответ Ирана будет решительным, и агрессоры пожалеют о своих враждебных действиях», — добавлено в заявлении.

Краткий обзор событий в связи с такой на Иран: