Тегеран объявил своими целями все объекты США и Израиля на Ближнем востоке
Высокопоставленный иранский чиновник анонимно заявил, что в ответе Тегерана на израильские и американские удары по Ирану не будет “красных линий”.
“Мы ясно говорим Израилю, чтобы он готовился к тому, что произойдет” , - сказал чиновник телеканалу Al-Jazeera.
“Наш ответ будет публичным, и здесь нет никаких “красных линий”… Все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке стали законными целями”, - сказал он.
Белорусским туристам стоит быть максимально осторожными и следовать указаниям местных властей. По возможности, лучше покинуть регион.
Официально же Иран заявляет, что вооруженные силы «полностью готовы» заставить «агрессоров пожалеть о своих действиях».
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что израильские атаки были направлены против «территориальной целостности и национального суверенитета страны, включая оборонительную инфраструктуру и невоенные объекты в различных городах по всей стране».
«Возобновленная военная агрессия Соединенных Штатов и сионистского режима против Ирана представляет собой нарушение международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Исламская Республика Иран считает эту агрессию явным нарушением международного мира и безопасности и подчеркивает, что оставляет за собой законное право на решительный ответ», — говорится в заявлении министерства.
«Иранский народ всегда демонстрировал терпение и сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию и сохранить региональную стабильность», — говорится в заявлении и добавляется, что вооруженные силы «полностью готовы защитить страну и заставят агрессоров пожалеть о своих действиях».
В заявлении также отмечается, что атаки США и Израиля являются «явным примером вооруженной агрессии», и приводится статья 51 Устава ООН о праве Ирана на самооборону.
«История показывает, что иранцы никогда не сдавались агрессии. И на этот раз ответ Ирана будет решительным, и агрессоры пожалеют о своих враждебных действиях», — добавлено в заявлении.
Краткий обзор событий в связи с такой на Иран:
- Иран нанес удары по американским войскам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
- Бахрейн подтвердил, что штаб-квартира 5-го флота ВМС США подверглась ракетному обстрелу.
- Министерство обороны Катара заявило, что иранская ракета была перехвачена системой ПВО «Патриот».
- По сообщению информационного агентства Reuters, из столицы ОАЭ, Абу-Даби, поступило сообщение о громком взрыве.
- Катар, Кувейт и ОАЭ закрыли свое воздушное пространство.
- Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что после американо-израильских атак он запустил ракеты и беспилотники в сторону Израиля.