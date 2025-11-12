«Таскать коробку с наличными – не самое большое удовольствие» - Что известно о масштабной коррупционной схеме в Украине

Опубликовано: 12.11.2025 14:01 , Обновлено: 12.11.2025

В Украине была вскрыта схема откатов на $100 млн с участием бывшего бизнес-партнера и друга президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра. Пятеро уже задержаны, но двое таинственным образом скрылись за границей. В деле появился новый ключевой фигурант – бывший вице-премьер, получивший от участников схемы $1.2 миллиона.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) официально назвало всех семерых подозреваемых в масштабной коррупционной схеме в компании «Энергоатом». Расследование, получившее название «Операция «Мидас», вскрыло механизм вымогательства взяток у поставщиков государственного атомного гиганта. В рамках заключительного этапа операции было проведено 70 обысков.

Участники “Мидаса”

Следствие идентифицировало всех участников схемы, а журналисты раскрыли личности тех, кто в материалах дела проходил под кличками:

Тимур Миндич («Карлсон») – бизнесмен, бывший партнер и близкий друг президента Украины Зеленского еще со времён студии «Квартал-95». Обвиняется в руководстве преступной группой. Скрылся из Украины перед обысками. По данным НАБУ, именно он из офиса на ул. Грушевского в Киеве определял, кому и сколько выдавать наличные, и координировал влияние на чиновников. Игорь Миронюк («Ракета») – бывший советник министра энергетики. Задержан. Дмитрий Басов («Тенор») – исполнительный директор по безопасности «Энергоатома». Задержан. Александр Цукерман («Шугармен») – отвечал за отмывание денег. Скрылся за границей. Игорь Фурсенко («Решик») – бухгалтер «черной кассы». В записях НАБУ его голос зафиксирован со словами: «Таскать коробку с наличными – не самое большое удовольствие». Задержан. Леся Устименко и Людмила Зорина – зарегистрированы как частные предприниматели, участвовали в схеме. Задержаны. Алексей Чернышов «Че Гевара» – новый фигурант, появившийся в четвертой серии записей. По данным следствия, это бывший вице-премьер. Ему участники организации передали $1,2 млн, причем последний транш в $500 000 был отдан его жене, так как он уже был подозреваемым в другом деле.

Как работала схема

По данным следствия, компаниям, желавшим стать поставщиками «Энергоатома», включая тех, кто строил защитные сооружения для энергообъектов, предлагали платить «вознаграждение» в размере 10-15% от суммы контракта. В случае отказа платежи за уже выполненные работы блокировались, а компании исключались из списка поставщиков.

Этот механизм в НАБУ называют «шлагбаумом» – либо делишься прибылью, либо остаешься за закрытыми дверями.

Связи на самом верху

Как заявили прокуроры в суде, Миндич оказывал влияние на бывшего министра энергетики Германа Галущенко (позывные «Профессор» или «Гера») и бывшего министра обороны Рустема Умерова. Квартира Галущенко, который сейчас занимает пост министра юстиции, была обыскана 10 ноября.

По информации источников, Галущенко сохраняет влияние в энергетическом секторе через действующего министра энергетики Светлану Гринчук и ранее назначенных им менеджеров.

Следствие установило, что через «черную кассу» прошло около $100 млн. При этом отдельно задокументировано отмывание более $5 млн в пользу «Ракеты» (Миронюка):

Февраль 2025: $350,000,

Март 2025: около $840,000,

Апрель 2025: $3 млн.

Для отмывания денег использовался офис в центре Киева, который принадлежал бывшему украинскому депутату, а ныне сенатору РФ Андрею Деркачу.

Зеленский пытался закрыть дело?

Детали операции “Мидас” были опубликованы буквально через несколько месяцев после скандальной попытки президента Украины Владимира Зеленского переподчинить НАБУ министерству юстиции, которым с недавнего времени руководит один из фигурантов расследования Галущенко.

Тогда Зеленскому под давлением общественности и европейских стран пришлось отказаться от такого шага.

После публикации подробностей операции “Мидас” Владимир Зеленский выступил с заявлением: “Неотвратимость наказания необходима. “Энергоатом” обеспечивает Украину наибольшей долей генерации. Чистота в компании — приоритет. Все, кто строил “схемы”, должны получить четкий процессуальный ответ. Должны быть приговоры”.

После этого он впервые за годы не выступил с вечерним обращением к нации.

При этом в «Энергоатоме» заявили, что компания не понесла никаких убытков из-за разоблаченной схемы, что контрастирует с заявлением НАБУ о краже $100 млн.