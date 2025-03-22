"Такого мир ещё не видел" - Трамп объявил о скором выпуске истребителя 6-го поколения F-47

Опубликовано: 22.03.2025 11:21 , Обновлено: 22.03.2025

Президент США Дональд Трамп обнародовал планы по созданию нового истребителя F-47. Он заявил во время встречи с министром обороны Питом Хегсетом, что это будет самый современный боевой самолет в мире.

При этом Трамп подчеркнул, что название F-47 «красивое», так как является отсылкой к его президентству. Президент США утверждает о “прорыве” в развитии американской военной авиациии и что по его просьбе ВВС США уже приступили к испытаниям первого в мире истребителя шестого поколения.

В свою очередь, Пит Хегсет отметил, что новый проект является четким сигналом союзникам США о том, что страна не намерена уходить с мировой арены. Трамп утверждает, что интерес к новому истребителю огромен, и союзники США уже выражают готовность его приобрести.

Хотя глава Белого дома не раскрыл точную стоимость проекта, известно, что контракт с Boeing оценивается в 20 миллиардов долларов. Разработка истребителя уже началось, а его принятие на вооружение запланировано на ближайшие годы. Трамп подчеркнул, что проект уже реализуется, и его администрация намерена завершить его в течение нескольких лет.

Представители ВВС США заявили, что экспериментальные испытания истребителя F-47 проводятся с 2020 года, и Пентагон намерен принять его на вооружение к концу десятилетия.

Подробности о конструкции F-47 остаются засекреченными. По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Оллвина, истребитель будет обладать “значительно большей дальностью полета, более совершенной скрытностью, будет более устойчивым, поддерживаемым и более высоким уровнем готовности, чем истребители пятого поколения”, то есть F-22 и F—35 Lightning II.

Он также пообещал, что новый истребитель будет “стоить дешевле”, чем F-22, приобретаться будет в большем количестве и будет “более адаптируемым к будущим угрозам” и “потребует значительно меньше рабочей силы и инфраструктуры для развертывания”.

В Минобороны США надеются, что F-47 будет иметь возможности скрытности, совмещения сенсоров и возможность координировать операции с роями беспилотных летательных аппаратов, что обеспечит преимущество в бою.