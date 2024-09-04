"Такое только в кино бывает" - Видео аварии с "улетевшим" водителем собрало почти 5 млн просмотров в Х

🎥 Видео

Опубликовано: 04.09.2024 13:33 , Обновлено: 04.09.2024

В соцсети Х завирусилось видео с аварией у Персидского залива в Кувейте. Пользователи соцсети удивились тому, как "киношно" вылетел из салона автомобиля водитель, и оставили почти тысячу комментариев.

Авария с вылетом водителя из салона Toyota FJ Cruiser на высоту примерно 5 метров было заснято на камеру в Кувейте. Мужчина решил покуражиться и проехаться по мелководью побережья, однако не справился с управлением.

Автомобиль перевернулся и буквально выбросил непристёгнутого водителя на большую высоту. Молодой человек упал в воду, что, вероятно, смягчило удар от падения.

Тем не менее на видео видно, что мужчина не отделался от травм. На побережье он вышел хромая.

Ролик, опубликованный одним из пользователей соцсети Х за сутки собрал почти 5 миллионов просмотров и сотни комментариев. Комментаторы удивились прозорливости человека, который предпочёл заранее покинуть пляж, как только увидел едущий автомобиль, а эффектность вылета водителя из автомобиля сравнили со сценами из фильма.

“Если бы это не было снято на камеру, никто бы не поверил, что машина его выкинула”, - написал один из комментаторов.

“Разрушители мифов не смогли бы повторить такое, даже если бы попытались! Выглядит безумною. Я вначале подумал, что это ИИ, пока не увидел подтверждение в СМИ”, - написал другой пользователь.

“Я думал, такое только в кино бывает”, - высказался ещё кто-то.

“Это видео никогда не устареет”, - резюмировал ещё один комментатор.