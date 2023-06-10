Так было задумано? В психбольнице в России объяснили странный ремонт, поразивший интернет
Интернет-пользователи горячо обсуждают фотографии из Психиатрической больницы имени Кащенко в российском Санкт-Петербурге, которые выложили в сеть местные жители. Поводом стало состояние диспансерного отделения больницы, в котором в настоящее время ведётся капитальный ремонт.
В диспансерном отделении больницы имени Кащенко по Старо-Петергофскому шоссе, 50 обслуживаются жители Кировского и Красносельского районов северной российской столицы, сообщил портал Фонтанка.ру.
Строители, которые ведут замену системы водоснабжения в больнице, проложили временные трубы в очень неожиданных, неудобных и однозначно не предусмотренных для этого местах - прямо перед раковиной умывальника, посреди входной двери, и всё это - от пола до потолка.
“Видимо, работы ведутся силами пациентов”, - практикуются в сарказме интернет-пользователи под фотографиями спорных решений рабочих, которые проводят ремонт в больнице.
Однако, руководство лечебного учреждения пояснило, что это - лишь “временные инженерные сети”, которые пообещали демонтировать после прокладки новых инженерных сетей, подключения и проведения пуско-наладочных работ.
При этом, как сообщил в интервью российскому изданию главный врач психиатрической больницы Олег Лиманкин, сама больница, ремонт в которой не проводился последние 45 лет, продолжает работать, приём пациентов проводится, как обычно.
Этот момент возмутил пользователей в интернете даже больше, чем странные инженерные решения ремонтников.
“Безумие - это заставлять пациентов жить и проходить лечение в условиях ремонта (постоянного шума и грязи). А то, что рабочие прокладывают временные сети, так это вполне себе стандартная практика”, - отметил один из комментаторов на российском порталн.
Завершить ремонтные работы в диспансерном отделении больницы имени Кащенко пообещали к началу 2024 года.