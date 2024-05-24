Тайвань привел в боевую готовность войска в ответ на учения Китая с бомбардировщиками

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Опубликовано: 24.05.2024 14:13 , Обновлено: 01.04.2025

Китай в рамках учений направил истребители с боевыми ракетами и бомбардировщики в сторону Тайваня. Как сообщило агентство Reuters, самолеты провели "имитационные ракетные удары". В ответ на это Тайвань привел в боевую готовность ракетные, военно-морские и сухопутные подразделения войск.

По информации китайской телекомпании CCTV, учения начали с целью “наказать” нового президента Тайваня Лай Циндэ. Как передало Reuters, бомбардировщики создали несколько ударных группировок в водах к востоку от Тайваня и выполнили “имитационные атаки” в координации с военными кораблями.

Интересно, что свои учения Китай начал всего через три дня после вступления Циндэ в должность. В командовании Народно-освободительной армии Китая заявили, что учения должны «проверить способность совместно захватывать власть, проводить совместные атаки и оккупировать ключевые районы». Вероятно, речь о совместных действиях авиации и флота.

Карта: Taiwan's Coast Guard

«Это действие совершенно разумно, законно и необходимо для борьбы с высокомерием «независимости Тайваня» и сдерживания вмешательства внешних сил», — прокомментировал представитель министерства Национальной обороны Китая У Цянь.

[info_b]Как пояснило Reuters, Китай рассматривает Тайвань с демократическим строем как свою собственную территорию и осуждает Лая Циндэ как “сепаратиста”. Китай подверг резкой критике его инаугурационную речь, в которой Циндэ заявил, что обе стороны Тайваньского пролива “не подчинены друг другу”. [/info_b]

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб Тайваня сообщил, что несколько китайских бомбардировщиков сымитировали атаки на иностранные суда вблизи восточного конца пролива Баши, отделяющего Тайвань от Филиппин.

Также источник агентства рассказал, что несколько китайских катеров береговой охраны тоже провели учения по «преследованию» у восточного побережья Тайваня, включая имитационные проверки гражданских судов.

Ответ Тайваня

В ответ на китайские учения Тайвань поднял самолеты и привел в боевую готовность ракетные, военно-морские и сухопутные подразделения войск, сообщило агентство Associated Press (AP).

«Иррациональная провокация Китая поставила под угрозу региональный мир и стабильность», - передало AP заявление Министерства обороны Тайваня. В ведомстве отметили, что страна не будет стремиться к конфликтам, но и «не будет уклоняться от них”.

Прокомментировали также в Минобороны Тайваня и причину начала учений - “наказание” нового президента. «Этот предлог для проведения военных учений не только не способствует миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, но и демонстрирует его [Китая] гегемонистский характер», — сказано в заявлении министерства.

Ранее Telegraf.news рассказывал о других подобных учениях Китая возле Тайваня в апреле 2023 года. Тогда страна также задействовала и авиацию, и флот. «Учения были направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы”, - заявили в Министерстве национальной обороны Китая.

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