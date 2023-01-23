Опубликовано: 23.01.2023 10:19 , Обновлено: 23.01.2023

Российская Служба Внешней разведки (СВР) заявила, что Украина хранит оружие и боеприпасы, поставляемые Западом, на территории атомных электростанций. Ранее там же заявляли о наличии грязной бомбы у Киева.

СВР, как обычно, не привела никаких доказательства своим утверждениям. Российское агентство ТАСС со ссылкой на российских разведчиков утверждает, что ВСУ хранят на АЭС вооружения в расчете, что Россия не будет наносить удары по таким местам дислокации.

Ранее Украина обвиняла Россию и привела видео и фотосвидетельства того, что рсосицские военные использовали Запорожскую АЭС для хранения своих вооружений и боевых машин.

На данный момент на украинских АЭС развернуты международные миссии МАГАТЭ. Это было сделано по просьбе властей Украины. В контролирующем ядерные технологии органе ООН не сообщали о вооружениях на территории украинских АЭС.

В свою очередь, в СВР так и не рассказали, чем закончилась их история с утверждениями о разработке в Киеве “грязной бомбы” из остатков радиоактивных материалов с тех же самых АЭС. Инспекция МАГАТЭ тогда не подтвердила оглашенные СВР данные.