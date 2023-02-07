Сванидзе попал в реанимацию

Опубликовано: 07.02.2023 10:33 , Обновлено: 07.02.2023

Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе был доставлен в больницу в Москве с отеком легких. Врачи оценили его состояние как тяжёлое.

По данным российских СМИ, Николай Сванидзе начал кашлять кровью, и напуганная жена вызвала скорую помощь. Медики установили, что у известного журналиста гипотония (резкое понижение давления).

Уже в больнице Николаю Сванидзе после анализов сказали диагноз: отек легких и пневмония при низкой сатурации — 80. Николая Сванидзе подключили к ИВЛ.

Бывший член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Николай Сванидзе осудил вторжение России в Украину. Он назвал его «немотивированной и неспровоцированной агрессией”. В итоге 17 ноября Владимир Путин исключил Николая Сванидзе из СПЧ. 23 декабря его также уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ.