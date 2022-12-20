Сунак призвал не начинать переговоры с Россией о прекращении огня в Украине

Опубликовано: 20.12.2022 10:48 , Обновлено: 20.12.2022

Запад должен считать любые призывы России к прекращению огня в Украине "совершенно бессмысленными" в нынешних обстоятельствах, заявил в понедельник 19 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Ригу.

Выступая в Риге во время саммита лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF), военного альянса 10 стран Северной Европы, Сунак предупредил, что Россия будет использовать прекращение боевых действий только как возможность перегруппировать свои силы. “Мы должны четко понимать, что любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно бессмыслен в нынешнем контексте, - сказал он. Я думаю, что это был бы ложный призыв”.

Риши Сунак заявил, что Кремль должен для начала вывести российские войска с “захваченной территории”, прежде чем могут начаться какие-либо реальные переговоры о мире, не уточнив, касается ли его заявление и Крыма. Пока этого не произойдет, союзники Украины должны сосредоточиться на обсуждении “гарантий безопасности”, сказал он. Риши Сунак также заявил, что западные союзники должны быть “очень решительными” в отношении Ирана из-за его поставок беспилотных летательных аппаратов в Россию для использования в Украине.