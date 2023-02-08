Сунак поручил Минобороны Великобритании приготовиться к передаче самолётов Украине

Опубликовано: 08.02.2023 19:15 , Обновлено: 04.07.2024

Глава Минобороны Британии получил поручение исследовать, какие самолеты можно "потенциально предоставить Украине". Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Риши Сунака в интервью Reuters.

Он добавил, что это долгосрочное решение, но обучение пилотов начнется уже весной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пошутил, выступая перед британскими депутатами. Он сказал, что благодарен за “вкусный английский чай”, которым его угостили, но на этот раз больше всего он был бы благодарен за “мощные английские самолеты”.

Он подарил шлем украинского летчика-истребителя спикеру Палаты общин сэру Линдси Хойлу и сказал, что для победы над силами Путина необходимо больше самолетов. “Я обращаюсь к вам и всему миру с простыми и в то же время самыми важными словами: боевые самолеты для Украины, крылья для свободы”, - заявил Владимир Зеленский.

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В этот же день офис Риши Сунака объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах стандарта НАТО. “Очевидно, мы хотим, чтобы это началось как можно скорее”, - сказал его пресс-секретарь. “Но это сложные образцы военной техники. И, как вы знаете, в настоящее время срок подготовки британских пилотов составляет около пяти лет… Мы считаем правильным предоставить как краткосрочное оборудование, такое как танки “Челленджер”, дополнительные орудия, средства дальнего действия, которые могут помочь выиграть войну сейчас, так и посмотреть на средне- и долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить Украину всеми возможными возможностями, которые ей требуются”, - рассказал пресс-секретарь Даунинг-стрит, 10 о стратегии Великобритании в деле помощи Украине.

“Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие реактивные самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочный потенциал, в котором Украина сейчас больше всего нуждается”, - уточнил пресс-секретарь.

Борис Джонсон поддержал Сунака

Пришло время Великобритании предоставить украинским войскам дополнительное оборудование, необходимое им для “победы над Путиным и восстановления мира” в стране, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 8 февраля.

Говоря о военной поддержке, необходимой для оказания помощи Украине в ее борьбе с Россией, Брис Джонсон призвал Риши Сунака предоставить Украине реактивные самолеты и больше танков.

“У нас есть более 100 реактивных самолетов “Тайфун”. У нас есть более 100 танков Challenger 2”, - сказал он.