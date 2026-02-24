Суд Варшаве оставил в тюрьме российского археолога, которого требует выдать Украина

Опубликовано: 24.02.2026 18:26 , Обновлено: 24.02.2026

Апелляционный суд в Варшаве вынес решение оставить под стражей российского археолога Александра Бутягина, несмотря на ходатайства защиты. Его выдачи требует Киев по обвинению в разграблении и уничтожении крымских памятников истории.

Согласно решению суда, мера пресечения в отношении Александра Бутягина была оставлена без изменений. А письма поручителей не были приняты во внимание.

Адвокаты защиты утверждали, что Бутягин — известный учёный и не представляет угрозы для расследования. Однако прокуратура считает, что учёный находится в Польше лишь временно, что может затруднить доступ к нему для правоохранительных органов.

«Предварительное заключение призвано обеспечить надлежащий ход разбирательства», — заявила в суде прокуратура. Апелляционный суд не согласился с доводами защиты, подчеркнув опасения по поводу возможности сокрытия Бутягиным своей деятельности от украинской и польской судебных систем.

Дата следующего заседания по вопросу экстрадиции пока не назначена, однако ожидается, что оно состоится до 4 марта, сообщили в группе поддержки ученого, сообщают российские СМИ. До этого же дня действует решение суда о его содержании под стражей.

Адвокаты археолога утверждают, что Бутягин не имеет доступа к новостям и интернету. А письма, которые консульство пытается передать от друзей и коллег, администрация СИЗО возвращает отправителям. За все время содержания под стражей ученый ни разу не общался с семьей по телефону.

Ещё в январе адвокаты российского археолога рассказывали, что он не жалуется на условия в варшавском изоляторе.

“Учитывая, разумеется, сложные обстоятельства, в которых оказался господин Бутягин, его состояние можно оценить как относительно хорошее. Настроение — с учетом ситуации — позитивное, и на данный момент с его стороны не поступало никаких жалоб или негативной информации”, — рассказал юрист Бутягина Адам Доманьский.

Археолог был задержан в Польше в начале декабря по запросу украинской стороны, после чего суд принял решение о его аресте. Украинские власти обвиняют археолога в проведении раскопок в Крыму без разрешения Киева. На Украине эти работы рассматриваются как уничтожение культурного наследия. Ущерб оценивается примерно в 200 млн гривен (более $4,7 млн).

МИД (Министерство иностранных дел) России назвал обвинения необоснованными и призвал Варшаву не выдавать археолога Киеву.

Сам Бутягин отрицает обвинения, объясняя, что всегда действовал в соответствии с разрешениями соответствующих российских административных органов, что подтвердил и его адвокат. «Он подробно объяснил, что непрерывно работает на своей должности с 1990-х годов», — добавил адвокат Доманьский.