Суд в Украине конфисковал все имущество Януковича

Опубликовано: 15.12.2022 00:04 , Обновлено: 15.12.2022

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал у бывшего президента-беглеца Виктора Януковича все его имущество. Об этом сказано в сообщении пресс-службы суда 14 декабря.

В частности, ВАКС решил изъять в пользу государства:

резиденцию «Межигорье»;

гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;

квартиру на Оболонской набережной;

паркоместа;

31 млн грн и 84,9 тыс долларов на банковских счетах;

100% доль в уставном капитале ООО «Танталит» и «Дом Лесника»;

537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка 19 века).

Как сообщили в украинском Центре противодействия коррупции, дело Януковича «безрезультатно лежало в Генпрокуратуре Украины» в течение пяти лет, с 2014-го по 2019 годы, пока в декабре 2019 года его не передали в НАБУ.

Кстати, в начале марта СМИ писали, что Янукович прибыл в Минск и являлся фигурой одного из сценариев Кремля.

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Виктор Янукович — четвертый президент Украины (2010—2014). 22 февраля 2014 года в ходе острого политического кризиса Янукович был фактически отстранен от власти Верховной радой Украины. Впоследствии, покинув Украину и находясь на территории России, он неоднократно публично заявлял о себе как о действующем президенте Украины.

После отстранения от власти против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела. 4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. А 24 января 2019 года Януковича осудили Оболонским районным судом города Киева на 13 лет за государственную измену.

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