Суд в США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения

Опубликовано: 24.01.2025 10:49 , Обновлено: 24.01.2025

Судья окружного суда США Джон Кафенур на 14 дней заблокировал указ Дональда Трампа о запрете выдачи гражданства родившимся на территории Соединённых Штатов детям мигрантов, назвав решение «антиконституционным». Несмотря на то, что иск подали только четыре штата (Вашингтон, Аризона, Иллинойс и Орегон), всего указ Трампа решили оспорить 24 штата, управляемые демократами.

«Я не могу вспомнить другого дела, когда оно было бы столь же ясно, как это. Это явно антиконституционный указ», — объяснил своё решение Кафенур. В ответ на это Трам пообещал подать апелляцию, передало международное информагентство Reuters.

Юристы, которые представляли штаты в суде, упомянули решение Верховного суда США по делу «Дред Скотт против Сэндфорда» 1857 года, согласно которому афроамериканцы не могли стать американскими гражданами. Впоследствии 14-я поправка в Конституцию США отменила это решение.

[info_b]14-я поправка в Конституцию США была принята в 1868 году. Она подразумевает, что любое лицо, родившееся на территории США и попадающее под их юрисдикцию, получает американское гражданство, равную защиту закона для всех граждан, а также запрет на лишение прав иначе как по приговору суда.[/info_b]

«Президент Трамп и федеральное правительство теперь стремятся навязать современную версию дела Дреда Скотта. Но ничто в Конституции не даёт президенту, федеральным ведомствам или кому-либо ещё полномочий устанавливать условия предоставления гражданства лицам, родившимся в Соединённых Штатах», — заявили юристы.

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Напомним, в день своей инаугурации, 20 января, Трамп подписал указ, согласно которому федеральным агентствам будет запрещено выдавать документы, которые обычно предоставляются гражданам США. Это будет касаться родившихся через 30 дней после введения меры детей мигрантов, которые находятся в Штатах временно или нелегально.

В тот же день Американский союз защиты гражданских свобод, Фонд правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), State Democracy Defenders Fund и Азиатский юридический совет от имени организаций, поддерживающих иммигрантов, подали иск к новоизбранному президенту и его администрации.

Попытка №2?

К слову, Трамп собирался добиться отмены выдачи гражданства США по праву рождения еще во время своего первого президентского срока. Он утверждал, что Штаты — единственная страна, которая предоставляет такое право, называя это «смешным». При этом такая политика действует в ряде других стран, включая Канаду и Бразилию.

После победы на выборах в ноябре республиканец вновь заявил о планах отменить выдачу гражданств по праву рождения. При этом он выразил готовность работать с демократами над тем, чтобы позволить «мечтателям»-иммигрантам (статус детей нелегальных иммигрантов, выросших в США) оставаться в стране.

Ранее Telegraf.news писал, что Трамп распорядился рассекретить документы, связанные с тремя наиболее значимыми убийствами в истории США — 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, его младшего брата Роберта Ф. Кеннеди и самого видного лидера движения за гражданские права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга-младшего.

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