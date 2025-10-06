Суд в Польше продлил арест украинца, обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Опубликовано: 06.10.2025 16:40 , Обновлено: 06.10.2025

Районный суд Варшавы 6 октября решил продлить арест украинца Владимира З., подозреваемого в причастности к взрыву на газопроводе «Северный поток». Он будет находиться под стражей ещё 40 суток.

Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей до 100 суток.

«Суд полностью отклонил ходатайство прокурора и значительно сократил срок предварительного заключения с запрошенных 100 до 40 дней с момента ареста. Этот срок истекает 9 ноября в 7:40 утра», — заявила в понедельник Анна Пташек, пресс-секретарь Окружного суда в Варшаве.

Украинца не отпустили из-за опасений, что он может покинуть Польшу во время разбирательства. Плюс суд должен руководствоваться обязательными для Польши положения относительно Европейского ордера на арест.

Известно, что подрыв трёх из четырёх веток газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года на глубине около 80 метров на дне Балтийского моря. Германия в ходе расследования обвинила группу украинцев в диверсии.

По данным немецкой прокуратуры, виновные в разрушении газопровода использовали яхту в порту Росток. Предполагается, что они арендовали судно у немецкой компании, используя поддельные документы и посредников. По данным следствия, водолазы прикрепили к трубопроводам не менее четырёх взрывных устройств, а после операции их подобрал водитель и вывез на Украину.

Однако задержанный в Польше 49-летний украинец утверждает, что не имеет никакого отношения к нападению и что в момент нападения он находился на Украине.

Тем временем у здания суда прошла акция протеста. Несколько десятков человек требовали освобождения украинца. Они принесли польские и украинские флаги, а также баннеры с лозунгами в поддержку Владимира З. Юридическая фирма, представляющая интересы украинца, также собирала подписи под письмами поддержки. По словам его адвоката, было собрано более 2000 подписей.