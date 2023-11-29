Суд ЕС разрешил запрещать чиновникам носить религиозные символы

Опубликовано: 29.11.2023 09:23 , Обновлено: 28.01.2025

Правительственные учреждения по всему ЕС могут запретить сотрудникам носить религиозные символы, такие как исламские хиджабы. Так постановил высший суд ЕС, хотя и подчеркнул, что такие ограничения должны применяться в равной степени ко всем сотрудникам и вписываться в правовой контекст каждого государства-члена.

В решении, опубликованном судом Европейского союза во вторник, 28 ноября, говорится, что такие запреты допустимы для обеспечения “полностью нейтральной административной среды”.

В то же время, суд заявил, что запреты на одежду или символику, связанную с философскими или религиозными убеждениями, должны применяться равномерно. “Такое правило не является дискриминационным, если оно применяется общим и неизбирательным образом ко всем сотрудникам этой администрации и ограничено тем, что строго необходимо”, - говорится в решении.

Суд попросили вынести решение после того, как сотруднице-мусульманке в муниципалитете Анс, восточная Бельгия, сказали, что она не может носить мусульманский платок на работе. В судебных документах отмечается, что ее работа предполагала мало контактов с общественностью.

Тем не менее, Европейский суд постановил, что администрации и суды отдельных стран ЕС имеют право как запрещать, так и размешать чиновникам и служащими компаний носить религиозные символы, в том числе и христианские.