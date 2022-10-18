Стремоусов заявил, что референдумы «воссоединения с Россией» скоро пройдут «по всей планете Земля»

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Опубликовано: 18.10.2022 10:42 , Обновлено: 18.10.2022

Назначенный Россией «замглавы Херсонской области» Кирилл Стремоусов опубликовал в своем телеграм-канале пост, который даже его подписчики назвали странным. Он заявил, что «уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией».

«И это братцы, не фантастика — это реальность туманной Андромеды. Прошу сделать максимальный репост за Мир во всем мире», — также добавил он.

Кроме того, он сопроводил пост хештегами «Стремоусов», «Путин» и… «Сталин».

А в видео, прикрепленном к посту, он в стихотворной форме назвал «русской державой» Прагу, Варшаву, Бухарест и Будапешт.

«Вижу Пагоду в Шри-Ланке, и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край», — также сказал Стремоусов.

Даже его подписчики не особенно оценили затею:

«Ох, Кирюша… Завязывай со стимуляторами… Плохо это заканчивается…», «Кирилл, информация прямо из центра Галактик?))», «Не только арбузы кучерявые видимо растут на Херсонщине, но и другие могучие растения…», — написали они в комментариях.

Ранее Телеграф писал, что назначенный Кремлем «замглавы Херсонской области» Кирилл Стремоусов присоединился к критике командующих российскими войсками в Украине, а министру обороны РФ Сергею Шойгу и вовсе предложил «застрелиться».

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