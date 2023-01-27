Стрелков назвал Рогозина «уродом»

🎤 Мнение

Опубликовано: 27.01.2023 09:56 , Обновлено: 27.01.2023

Известный российский блогер, «экс-министр ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) назвал бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина «уродом». За что?

Все началось с того, что Рогозин призвал Гиркина не «языком чесать», а ехать к нему «на передовую» в Донецк и показать, что он «мужик».

В ответ Гиркин потроллил экс-главу Роскосмоса за «контузию в настоящем боевом ресторане». И написал:

«А [зачем] ты мне сдался в Донецке? Чтоб тебя, урода, там искать? Если я и пойду воевать, то уж твое мнение об этом меня интересует “меньше, чем совсем».

К слову, ранее Стрелкова позвал на фронт в «штурмовики» и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Тот пообещал рассмотреть предложение, но на своих условиях.